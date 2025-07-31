Через нічний обстріл Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру

Внаслідок нічного удару росії по Києву було пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» у середу, 31 липня.

📢 «На пошкодженій ділянці тимчасово організовано рух тепловозами. Ані працівники, ані пасажири не постраждали», — зазначили у компанії.

☝️ У далекому сполученні поїзди курсують за графіком. Проте пасажири Kyiv City Express можуть стикнутися з незначними відхиленнями, особливо на напрямку між станціями Святошин і Київ-Пасажирський.

👉 Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки росії по Києву загинули щонайменше одинадцять людей, серед яких — дитина. Кількість поранених перевищила 90 людей.

📢 «Окрім житлових будинків, руйнувань зазнали школа, дитячий садок та лікарня, розташовані в різних районах столиці», — повідомили в КМВА.

Також через пошкодження інфраструктури та доріг було частково змінено рух громадського транспорту та перекрито низку вулиць.