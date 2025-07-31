Четвер, 31 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Через нічний обстріл Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру

Денис Молотов
Денис Молотов
Через нічний обстріл Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру

Внаслідок нічного удару росії по Києву було пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» у середу, 31 липня.

📢 «На пошкодженій ділянці тимчасово організовано рух тепловозами. Ані працівники, ані пасажири не постраждали», — зазначили у компанії.

☝️ У далекому сполученні поїзди курсують за графіком. Проте пасажири Kyiv City Express можуть стикнутися з незначними відхиленнями, особливо на напрямку між станціями Святошин і Київ-Пасажирський.

👉 Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки росії по Києву загинули щонайменше одинадцять людей, серед яких — дитина. Кількість поранених перевищила 90 людей.

📢 «Окрім житлових будинків, руйнувань зазнали школа, дитячий садок та лікарня, розташовані в різних районах столиці», — повідомили в КМВА.

Також через пошкодження інфраструктури та доріг було частково змінено рух громадського транспорту та перекрито низку вулиць.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Німеччина збільшує оборонний бюджет удвічі: нові літаки, бронетехніка і ППО

ПОДІЇ

Папа Римський провів аудієнцію з митрополитом РПЦ Антонієм

ПОЛІТИКА

росія атакувала Сумську ОВА дроном

ВАЖЛИВО

ТЦК поскаржились на «нездорову частину суспільства Полтавщини»

СУСПІЛЬСТВО

До України вже прибула нова система Patriot – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Starlink зазнав глобального збою

ТЕХНОЛОГІЇ

На фронті за добу відбулося 122 бойові зіткнення: деталі від Генштабу ЗСУ

ПОДІЇ

Франція готується до визнання Палестини

ПОЛІТИКА

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

ВЛАДА

Трамп дозволив українським біженцям залишаться у США на час війни

ВАЖЛИВО

Фейк: СБУ пропонує «промокод на піцу» за інформацію про протестувальників

СТОПФЕЙК

росія обов’язково буде переходити на реактивні дрони – Федоров

ПОДІЇ

фсб планувала ліквідувати командира батальйону “Вовки Да Вінчі” – СБУ

ПОДІЇ

ЄС погрожує зупинити €50 млрд допомоги через загрозу незалежності НАБУ і САП

ВАЖЛИВО

Литва посилює ППО біля Білорусі після нового інциденту з дроном

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"