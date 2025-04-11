Британія і Норвегія оголосили про пакет військової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 588 млн доларів США). Про це 11 квітня оголосив уряд Великої Британії під час зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

✅ Загальна сума включає 350 млн фунтів від Британії та ще 100 млн від Норвегії. Допомога надходить через Міжнародний фонд для України, створений за ініціативою Лондона.

📊 Кошти спрямують на кілька напрямків, зокрема:

160 млн фунтів — на ремонт та обслуговування техніки, вже переданої Україні. Це стане результатом співпраці британських компаній з українською оборонною промисловістю.

Понад 250 млн фунтів — на закупівлю радарів, протитанкових мін та тисяч безпілотників, включно з FPV-дронами. Постачання дронів забезпечать виробники з Великої Британії та України.

🤝 Як підкреслили в уряді, ця допомога є частиною роботи так званої «коаліції безпілотників», яка координує зусилля союзників у посиленні дронових спроможностей ЗСУ.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив під час зустрічі:

📢 «2025 рік – критичний для України. Наше завдання як міністрів оборони – дати в руки українських бійців те, що їм потрібно. Ми повинні посилити стримування російської агресії, продовжуючи зміцнювати обороноздатність України».

📊 Загалом, на 2025 рік Велика Британія передбачила 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України.

☝️ Нагадаємо, під час тієї ж зустрічі в Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про передачу Україні 30 керованих ракет для систем ППО Patriot. Також анонсовано новий пакет військової допомоги від Німеччини.