Бойові доплати за шпаклівку: на Одещині командиру загрожує 12 років

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру однієї з військових частин в Одеській області, який у період воєнного стану залучив до виконання особистих доручень та використовував чотирьох підлеглих військовослужбовців на реалізацію власних потреб. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби ДБР, оприлюдненому 30 квітня.

❗ Слідчі встановили, що у грудні 2024 року командир відрядив чотирьох бійців на ремонт приватної квартири в місті Подільськ. Житло було оформлене на матір цивільної дружини офіцера. Замість виконання бойових завдань, військовослужбовці займалися внутрішніми роботами: укладали плитку, шпаклювали, встановлювали сантехніку тощо.

При цьому, попри фактичну відсутність на службі, всі четверо регулярно отримували бойові виплати. У той самий час інші підрозділи виконували завдання на передовій. За оцінками правоохоронців, дії командира завдали державі збитків на суму понад 500 тисяч гривень.

⚠️ Підозрюваного затримали безпосередньо у квартирі, де на той момент продовжувалися ремонтні роботи. Йому вже оголосили підозру за фактом перевищення службових повноважень під час воєнного стану.

⚠️ Наразі, за даними ДБР, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного з посади. Якщо його провину доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

1 з 3

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Тернопільщині командир взводу постане перед судом за те, що замість бойового завдання направив підлеглого ремонтувати будинок власної доньки.

📌 Також відомо, що на Черкащині керівник військової частини фігурує у справі про необґрунтовані виплати 91 бійцю, які не брали участі у бойових діях. Загальна сума завданих збитків — майже 6 мільйонів гривень.