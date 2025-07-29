Бюджет повернув 43 млн грн від підприємства Фірташа

Завдяки злагодженим діям правоохоронців державний бюджет України отримав понад 43 мільйони гривень. Ці кошти намагалося приховати від оподаткування велике хімічне підприємство, яке належить відомому бізнесмену, що перебуває під санкціями. Про успішне завершення цієї справи 29 липня повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, схема ухилення від сплати податків була ретельно спланована керівним складом одного з ключових виробників мінеральних добрив у країні — підприємства, розташованого в Черкасах.

За інформацією агентства УНН, йдеться про ПрАТ «Азот» — одне з головних підприємств групи OSTCHEM. Цей хімічний холдинг входить до структури Group DF, яку контролює олігарх Дмитро Фірташ. Саме «Азот» відіграє провідну роль у виробництві та реалізації карбамідо-аміачної суміші (КАС) в Україні.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство свідомо не декларувало податок на прибуток та не сплачувало його до державного бюджету. Організатори схеми вдавалися до багаторівневих маніпуляцій з ціноутворенням у зовнішньоекономічних операціях. Зокрема, при експорті продукції до фірми у Швейцарії, ціну штучно занижували. Тоді як природний газ, який імпортували через компанію з Кіпру, навпаки — значно завищували за вартістю.

Такі дії дозволяли компанії мінімізувати обсяг податкових зобов’язань, що завдавало суттєвої шкоди державному бюджету. Це підтверджено актом податкової перевірки та висновками судово-економічної експертизи. Згідно з ними, держава недоотримала понад 43 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження всі ці кошти вдалося повернути до бюджету в повному обсязі.

Наразі прокурори Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Фігурантом справи є головна бухгалтерка підприємства. Її дії кваліфіковані як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене у складі організованої групи.

📢 «Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень», — йдеться в офіційному повідомленні.