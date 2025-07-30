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Group DF прокоментувала сплату податків після судових розглядів

Денис Молотов
Денис Молотов
Group DF прокоментувала сплату податків після судових розглядів

29 липня 2025 року Офіс Генерального прокурора повідомив, що завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави.

В офіційному повідомленні від органів прокуратури було зазначено, що «схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен».

На зв’язок із ЗМІ для надання коментарів вийшла адвокат Group DF Анна Чишинська:

📢 «У зв’язку з публікаціями низки ЗМІ, що стосуються несплати податків одним із підприємств Групи, вважаємо за необхідне повідомити:

Йдеться про події, що мали місце у 2013 – 2014 роках. У 2017 році місцеві податкові органи справді висунули претензії щодо донарахування податків.

 

Йдеться не про ухилення від сплати податків, а про різне трактування контролюючими органами та платником податку норм закону про трансферне ціноутворення. На той період ще не було напрацьованої практики застосування законодавства у цій сфері, яка почала з’являтися лише починаючи з 2019 року (інформація за 👉 посиланням).

 

У ході судових розглядів деякі судді стали на наш бік, а деякі – на бік податкового органу, що свідчить про спірність даних звинувачень. (інформація за 👉 посиланням)

 

Після тривалих судових розглядів, які завершилися у 2021 році, за рішенням суду всі податкові зобов’язання, включно з нарахованими штрафами, були повністю погашені з 2020 по 2022 рік», – йдеться у повідомленні правозахисників.

В Group DF окремо зазначили, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) було створено ще 12 травня 2021 року, а розслідувати зазначену справу БЕБ фактично почало лише у другій половині 2024. За словами адвокатів підприємства, це вже відбувалось після сплати зазначених грошових сум.

Також в Group DF не розуміють, чому ця тема знову опинилася у публічному просторі через такий тривалий час.

📢 «Ми розглядаємо це як спробу маніпуляції інформацією, яка вже втратила актуальність. Про це свідчить і відсутність жодних дат у поширеній заяві», – йдеться у повідомленні.

В компанії Group DF запевняють, що працюють відкрито, виконуючи всі свої зобов’язання перед державою та суспільством. Також звернули увагу на те, що залишаються одним із найбільших платників податків у регіонах присутності.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство свідомо не декларувало податок на прибуток. Воно також не сплачувало його до державного бюджету. Організатори схеми вдавалися до багаторівневих маніпуляцій з ціноутворенням у зовнішньоекономічних операціях.

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