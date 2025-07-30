Group DF прокоментувала сплату податків після судових розглядів

29 липня 2025 року Офіс Генерального прокурора повідомив, що завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави.

В офіційному повідомленні від органів прокуратури було зазначено, що «схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен».

На зв’язок із ЗМІ для надання коментарів вийшла адвокат Group DF Анна Чишинська:

📢 «У зв’язку з публікаціями низки ЗМІ, що стосуються несплати податків одним із підприємств Групи, вважаємо за необхідне повідомити: Йдеться про події, що мали місце у 2013 – 2014 роках. У 2017 році місцеві податкові органи справді висунули претензії щодо донарахування податків. Йдеться не про ухилення від сплати податків, а про різне трактування контролюючими органами та платником податку норм закону про трансферне ціноутворення. На той період ще не було напрацьованої практики застосування законодавства у цій сфері, яка почала з’являтися лише починаючи з 2019 року (інформація за 👉 посиланням). У ході судових розглядів деякі судді стали на наш бік, а деякі – на бік податкового органу, що свідчить про спірність даних звинувачень. (інформація за 👉 посиланням) Після тривалих судових розглядів, які завершилися у 2021 році, за рішенням суду всі податкові зобов’язання, включно з нарахованими штрафами, були повністю погашені з 2020 по 2022 рік», – йдеться у повідомленні правозахисників.

В Group DF окремо зазначили, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) було створено ще 12 травня 2021 року, а розслідувати зазначену справу БЕБ фактично почало лише у другій половині 2024. За словами адвокатів підприємства, це вже відбувалось після сплати зазначених грошових сум.

Також в Group DF не розуміють, чому ця тема знову опинилася у публічному просторі через такий тривалий час.

📢 «Ми розглядаємо це як спробу маніпуляції інформацією, яка вже втратила актуальність. Про це свідчить і відсутність жодних дат у поширеній заяві», – йдеться у повідомленні.

В компанії Group DF запевняють, що працюють відкрито, виконуючи всі свої зобов’язання перед державою та суспільством. Також звернули увагу на те, що залишаються одним із найбільших платників податків у регіонах присутності.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство свідомо не декларувало податок на прибуток. Воно також не сплачувало його до державного бюджету. Організатори схеми вдавалися до багаторівневих маніпуляцій з ціноутворенням у зовнішньоекономічних операціях.