Біткоїн оновив абсолютний рекорд вартості та досяг $92 тисячі

Біткоїн (BTC) досяг нового історичного максимуму та встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши позначку у 92 тисячі доларів. Стрімке зростання вартості криптовалюти почалося після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, і, як зазначає Bloomberg, експерти прогнозують можливість подальшого підвищення ціни.

Після виборів, що відбулися 5 листопада, ціна Біткоїна вже збільшилася більш ніж на 30%, а лише за останню добу додала ще понад 3%. Наразі вартість криптовалюти складає 92 223 доларів.

Згідно з повідомленнями видання, такий стрибок пов’язують із передвиборчими обіцянками Трампа. Наступний президент США заявляв про наміри перетворити Америку на «криптостолицю світу» та зробити країну «BTC-наддержавою». Також він озвучував плани зі створення стратегічного запасу біткоїнів та підтримки внутрішнього видобутку цього активу.

Біткоїн (BTC) вперше досяг позначки у 77 тисяч доларів 6 листопада, коли його вартість зросла на 1,1% — у середньому до 76 959 доларів. Історичний максимум було оновлено 11 листопада, коли Біткоїн подолав рівень у 84,5 тисячі доларів.

Станом на ранок 12 листопада криптовалюта перевищила межу у 89,8 тисячі доларів США.