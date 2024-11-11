Біткоїн в черговий раз оновив свій ціновий рекорд на фоні перемоги Трампа

У понеділок біткоїн сягнув нового рекордного значення, перевищивши позначку $84,000, на фоні сподівань на зростання криптовалют у сприятливому регуляторному кліматі після перемоги Дональда Трампа на виборах у США та підтримки криптовалютної політики з боку обраних до Конгресу політиків. Криптовалюта оновила свій рекорд в черговий раз. Про це свідчать останні дані з CoinDesk у понеділок, 11 листопада.

Ціна біткоїна зросла до позначки $84,775, встановивши черговий рекорд під час торгів. Також ця криптовалюта оновила свій максимум 6 та 10 листопада.

Трамп, ще в ході передвиборчої кампанії, заявляв про підтримку цифрових активів та висловлював амбіції перетворити США на «криптостолицю світу».

Як зазначає Reuters, стрімке зростання Bitcoin пов’язують із перспективою сприятливих умов для розвитку криптовалют після обрання Трампа та прихильників криптовалютної індустрії до Конгресу США.

Нагадаємо, у січні в США зробили важливий крок до легалізації біткоїна, дозволивши великим інвестиційним компаніям, таким як BlackRock, Invesco, Fidelity та іншим учасникам, включаючи Valkyrie, розпочати торги криптовалютними фондами. Після цього вартість криптовалюти почала стрімко зростати.

Попередній максимум Bitcoin встановив у березні 2024 року, коли його ціна досягла $73,777.

Зазначимо, що раніше біткоїн вперше з червня перевищив позначку $72,000. Це стало можливим завдяки припливу коштів до спеціалізованих біржових фондів і спекуляціям щодо можливих результатів виборів у США.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив на щорічній конференції Bitcoin 2024. У своїй промові Трамп пообіцяв, що не дозволить продати жодного з 213 239 BTC, що були конфісковані владою. Відомо, що кошти зберігаються у державних гаманцях.