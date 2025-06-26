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США звинуватили рф у вбивствах та депортації українських дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
США звинуватили рф у вбивствах та депортації українських дітей

росія продовжує вбивати та калічити дітей на території України! Про це заявила представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Дороті Ші під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН, присвячених захисту дітей у збройних конфліктах. Про це повідомляє Укрінформ у четвер, 26 червня.

🔻 Дипломатка зазначила, що на четвертому році повномасштабного вторгнення діти в Україні залишаються вкрай вразливими. Існує постійна загроза через бойові дії.

📢 «російські збройні сили та афілійовані угруповання продовжують вбивати та калічити дітей, багато з яких зазнають поранень або гинуть від вибухової зброї», – заявила Ші, підкреслюючи масштаби порушень, які тривають з боку рф.

☝️ Вона також закликала сторони конфлікту до припинення війни, акцентувавши на необхідності забезпечити гуманітарний доступ до всіх окупованих територій.

Окрему увагу представниця США звернула на насильницьке переміщення українських дітей, що було зафіксоване у торішньому звіті Генерального секретаря ООН.

📢 «Ми визнаємо зусилля з пошуку дітей, яких російські збройні сили та влада рф насильно перемістили чи депортували, що було зафіксовано в торішньому звіті Генерального секретаря», – зазначила Ші.

Вона наполягла на тому, що всіх цих дітей слід повернути на підконтрольну Україні територію та возз’єднати з родинами, підкресливши, що процес має бути безпечним і контрольованим.

📌 Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що кремль планує «перевиховати» 56 тисяч українських дітей в таборі «Артек». Такі дії класифікуються як насильницьке перевиховання та депортація, що порушує міжнародне гуманітарне право.

📊 Крім того, повідомлялося, що під контролем росії наразі можуть залишатися до 1,6 мільйона українських дітей. Йдеться як про примусово депортованих, так і про тих, хто змушений жити в умовах окупації.

👉 Також нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон виступив із гострою заявою щодо останніх російських атак на українські міста.

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