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Білоруський Мі-24 збив російський ударний дрон, що прямував в Україну

Денис Молотов
Денис Молотов
Білоруський Мі-24 збив російський ударний дрон, що прямував в Україну

У суботу, 12 липня, гелікоптер Мі-24 Повітряно-космічних сил Білорусі збив російський ударний безпілотник типу «Гербера», який рухався у напрямку українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.

Згідно з інформацією, білоруський екіпаж здійснював патрулювання повітряного простору й зафіксував одразу три російські безпілотники. Вони перебували в повітряному просторі країни. Один із них — ударний БпЛА — було ідентифіковано та знищено.

📢 «Гелікоптер білоруських сил ППО, що перебував у повітрі під час виконання бойового завдання, оперативно виявив ворожу ціль і доповів про її ліквідацію», — йдеться в повідомленні джерел.

Уламки знищеного безпілотника впали на території Гомельської області. Інформації про жертви чи пошкодження інфраструктури не надходило.

✈️ Інцидент стався на тлі активного використання росією повітряних атак по території України, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе. Це також не перший випадок, коли російські БпЛА заходять у повітряний простір інших країн. Зокрема, один з них раніше порушив повітряний простір Румунії.

☝️ Цей випадок із білоруським втручанням викликає запитання щодо рівня координації між союзниками по ОДКБ, зокрема на фоні заяв кремля про «союзну державу» з Білоруссю. Публічної реакції з боку москви поки що не було.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 14 липня російські війська здійснили атаку на Кіровоградщину, застосувавши ударні безпілотники.

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