Бійка у соборі в Черкасах: поліція зафіксувала понад 20 заяв

На ранок п’ятниці, 18 жовтня, поліція Черкас зафіксувала 20 звернень громадян після резонансного конфлікту у Свято-Михайлівському соборі. Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції України. Серед постраждалих немає госпіталізованих, хоча було подано заяви про отримання різних тілесних ушкоджень.

📢 «Учора вранці стався конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору між групами громадян. Станом на 08:00 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає», – зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці продовжують встановлювати усіх учасників інциденту. В межах відкритого кримінального провадження за статтею “Хуліганство” (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, проводяться слідчі дії. Також вивчаються відеозаписи, що були опубліковані у соцмережах.

☝️ Як повідомлялося раніше, вранці у найбільшому православному соборі України – Свято-Михайлівському кафедральному соборі в Черкасах – сталася сутичка між вірянами УПЦ МП та ПЦУ.

Пізніше військовий капелан Володимир Рідний підтвердив перехід собору до Православної церкви України (ПЦУ) разом із громадою, хоча без священнослужителів. Собор планується перетворити на гарнізонний храм, відкритий для українських військових.