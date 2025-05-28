Дрони з ШІ від Чехії вже на службі ЗСУ: модель MTS не виявляє РЕБ

На провідній оборонній виставці IDET у чеському Брно компанія LPP Holding представила інноваційну модель безпілотника MTS. Безпілотник вже широко використовується в Україні. Про це повідомляє інформаційне агентство ČTK České noviny з посиланням на заяву співвласника компанії Радіма Петраша, зроблену 28 травня.

📢 «До Збройних сил України вже надійшли сотні таких дронів», – заявив Петра́ш, коментуючи масштаби поставок.

Модель MTS оснащена автономною навігацією на основі штучного інтелекту. Безпілотник не випромінює жодного сигналу під час польоту, що робить його практично невидимим для систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.

Маршрут дрона завантажується заздалегідь. Під час виконання місії система в режимі реального часу аналізує зображення місцевості, орієнтуючись виключно за візуальними ознаками.

☝️ Представники LPP Holding наголошують, що завдяки високій автономності, стійкості до перешкод і точності орієнтації, дрони MTS можуть виконувати завдання навіть у повному радіоелектронному вакуумі, без доступу до GPS чи інших сигналів супутникової навігації.

📢 «Ці характеристики роблять MTS надзвичайно ефективним рішенням у сучасній війні», – зазначають в компанії.

Успішне бойове застосування дронів MTS в Україні викликало зацікавлення з боку чеської армії, яка наразі розглядає можливість їхнього використання у власних підрозділах.

📌 Розробка була презентована на IDET – найбільшому оборонному ярмарку Чехії, який триває цими днями в Брно.

📌 Нагадаємо, що чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів у третіх країнах уже дозволила передати Україні 1,6 млн артилерійських снарядів. Про це раніше повідомив президент Чехії Петр Павел.

☝️ Також раніше стало відомо, що президент Чехії Петр Павел робить все можливе, щоб забезпечити продовження військової допомоги Україні незалежно від того, хто прийде до влади після виборів, які мають відбутися в жовтні. Зокрема, йдеться про подальше постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів