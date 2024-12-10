Банки України запроваджують жорсткіші ліміти на грошові перекази

Найбільші українські банки планують знизити місячний ліміт на грошові перекази для “ризикових” клієнтів, які не можуть підтвердити джерела своїх доходів. Розмір таких переказів може скоротитися зі 150 тисяч до 50 тисяч гривень. Про це 10 грудня повідомило видання Економічна правда, посилаючись на меморандум, який банки мають намір підписати.

У меморандумі, підписання якого заплановане на сьогодні, йдеться про посилення контролю банків за фінансовими операціями клієнтів. Документ має на меті розширити контроль банківськими установами за фінансовими операціями своїх клієнтів та встановити більш жорсткіші ліміти на суму переказів коштів, які можна буде здійснювати упродовж одного місяця.

Так, нові обмеження поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку (P2P), але й на перекази за реквізитами IBAN.

📢 «Для фізичних осіб банки-підписанти меморандуму планують запровадити оновлені обмеження на грошові перекази. Ці обмеження стосуватимуться вихідних переказів коштів як в межах України, так і за кордон, та поширюватимуться на усі рахунки клієнта, відкриті у банку-підписанті меморандуму (як у гривні, так і в іноземній валюті)», – зазначається у повідомленні.

Однак ці ліміти не будуть однаковими для всіх. Їх визначатимуть залежно від ступеня ризику клієнта та підтвердження джерел доходів.

Для решти інших клієнтів без підтверджених джерел доходів діятимуть такі обмеження:

з 1 лютого 2025 року – до 150 тисяч гривень на місяць; з 1 червня 2025 року – до 100 тисяч гривень на місяць.



Офіційною метою меморандуму називають – бажання фінансових установ «посилити фінансовий моніторинг в межах євроінтеграційних прагнень України». Водночас банки мають на меті боротися з так званими “дропами” – особами, які добровільно передають свої банківські рахунки для незаконного переказу коштів.

Зазначається, що даний Меморандум спрямований на посилення фінансового моніторингу в межах євроінтеграції України та боротьбу з тіньовою економікою.

☝️ Це не перше обмеження Національного банку України. Зокрема, з 1 жовтня 2024 року НБУ ввів ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку, що мало діяти протягом пів року.

💳 Крім того, у вересні НБУ обмежив використання карток за кордоном. Тепер їх не можна використовувати для операцій з нерухомістю, а також для купівлі годинників чи коштовностей.