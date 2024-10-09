Середа, 9 Жовтня, 2024
13.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКА25-й «Рамштайн» вирішено перенести на інший термін – ЗМІ
ПОЛІТИКА

25-й «Рамштайн» вирішено перенести на інший термін – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
25-й «Рамштайн» вирішено перенести на інший термін – ЗМІ

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке планувалося на 12 жовтня, вирішено перенести на іншу дату. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію з власних джерел, отриману в середу, 9 жовтня.

Зараз триває процес вибору нової дати для проведення засідання, про що повідомили три незалежні джерела в штаб-квартирі НАТО.

Спочатку 25-те засідання контактної групи мало відбутися у Німеччині 12 жовтня. Зустріч вперше передбачалась на рівні лідерів країн.

Однак, як стало відомо, президент США Джо Байден відклав свій візит до Німеччини через наближення потужного урагану «Мілтон», який ось-ось має вдарити по південному узбережжю США.

Після цього у Пентагоні підтвердили, що зустріч у форматі Рамштайн, можливо, буде перенесена на пізніший термін.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Угорщина вирішила заблокувати всі рішення щодо надання Україні кредиту Європейського Союзу (ЄС) на 35 мільярдів євро до завершення президентських виборів у Сполучених Штатах. Ці вибори відбудуться 5 листопада. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Люксембурзі

Попередня стаття
Держбюджет-2025 планують проголосувати в кінці листопада – голова комітету
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Держбюджет-2025 планують проголосувати в кінці листопада – голова комітету

ПОЛІТИКА

Генштаб: 172 бої за добу, найбільше – на Курахівському та Покровському напрямках

ПОДІЇ

Апеляційний суд збільшив покарання «гауляйтеру лнр» пасічнику

КРИМІНАЛ

Диктатура на росії посилюється: блокування месенджера Discord

ПОДІЇ

Трамп передав таємно путіну тести на коронавірус – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Угорщина заблокувала Україні €35 млрд кредиту від ЄС

ПОЛІТИКА

Генштаб: на фронті вже 99 боїв, ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Соціальна підтримка дітей, які постраждали внаслідок агресії рф: Рада ухвалила закон в цілому

КОРДОН

Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, змогли повернутись на службу замість ув’язнення

ПОДІЇ

Знайдено мертвим екскандидата на посаду мера Кривого Рогу — ЗМІ

КРИМІНАЛ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ