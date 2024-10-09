25-й «Рамштайн» вирішено перенести на інший термін – ЗМІ

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке планувалося на 12 жовтня, вирішено перенести на іншу дату. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію з власних джерел, отриману в середу, 9 жовтня.

Зараз триває процес вибору нової дати для проведення засідання, про що повідомили три незалежні джерела в штаб-квартирі НАТО.

Спочатку 25-те засідання контактної групи мало відбутися у Німеччині 12 жовтня. Зустріч вперше передбачалась на рівні лідерів країн.

Однак, як стало відомо, президент США Джо Байден відклав свій візит до Німеччини через наближення потужного урагану «Мілтон», який ось-ось має вдарити по південному узбережжю США.

Після цього у Пентагоні підтвердили, що зустріч у форматі Рамштайн, можливо, буде перенесена на пізніший термін.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Угорщина вирішила заблокувати всі рішення щодо надання Україні кредиту Європейського Союзу (ЄС) на 35 мільярдів євро до завершення президентських виборів у Сполучених Штатах. Ці вибори відбудуться 5 листопада. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Люксембурзі