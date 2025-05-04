Атаки на Нікополь і Марганець: п’ятеро поранених, зруйновані будинки й підприємства

У ніч проти неділі, 4 травня, російські окупанти здійснили обстріл Нікополя і Марганця, внаслідок чого постраждали мирні жителі та пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОДА/ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

📢 «Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ Град Нікопольщину. Випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних», — написав Лисак.

За його словами, нічна атака включала і використання ударних дронів типу «Shahed». В одному з населених пунктів Дніпровського району зафіксовано влучання по сільськогосподарському підприємству, внаслідок чого виникла пожежа. Її вдалося швидко ліквідувати.

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Також у Новопавлівській громаді Синельниківського району російський БпЛА атакував позиції сил правопорядку. В результаті поранень зазнали двоє працівників поліції.

⚠️ Вранці 4 травня ворог продовжив атаки: артилерійському обстрілу та атакам FPV-дронів піддалися Марганецька й Покровська громади. Особливо постраждав Марганець.

📢 «Російські війська скерували БпЛА по Марганцю Нікопольського району. Постраждали троє людей. Це чоловіки 39 і 68 років і 75-річна жінка. Усі госпіталізовані, отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середній», — зазначив очільник області.

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☝️ Нагадаємо, російські війська також атакували Оріхів у Запорізькій області, скинувши вісім авіабомб типу КАБ. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, поранення отримали двоє людей.

📌 Також стало відомо, що українські військові завдали удару по командному пункту дивізії ЗС рф у районі тимчасово окупованого Бахмута. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) у зведенні, оприлюдненому вранці неділі, 4 травня