Атаки БпЛА по Херсонщині: пошкоджено лікарню, є постраждалі

У четвер, 3 липня, російські військові здійснили чергові атаки дронів на Херсон. Ворожі БпЛА вдарили по житлових кварталах та об’єктах соціальної інфраструктури у Дніпровському районі міста. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «74-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги», – йдеться в повідомленні ОВА. Постраждалого госпіталізували, його стан – середньої тяжкості.

☝️ Ще до цієї атаки, близько 07:00, дрон скинув вибуховий пристрій на 75-річну жінку, яка також зазнала серйозних поранень — травми ніг, рук та вибухова контузія. Постраждала перебуває у лікарні, медики проводять обстеження.

Крім цього, окупанти атакували один із медзакладів Дніпровського району. Внаслідок удару пошкоджено кілька карет швидкої допомоги, цивільні автомобілі та вікна в одному з приміщень лікарні. На щастя, обійшлося без жертв.

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🔺 О 09:10 російські загарбники вдарили з дрона по 58-річному чоловіку у Херсоні. Його також доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

🔺 У Білозерці через російський обстріл 78-річна місцева жителька дістала вибухову травму та опіки шиї, тулуба й кінцівок. Її також госпіталізовано.

📊 За добу з 6:00 2 липня по 6:00 3 липня росіяни атакували десятки населених пунктів Херсонщини, серед яких — Антонівка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Станіслав, Садове, Приозерне, Зміївка, Осокорівка, Дар’ївка, Нововоронцовка та інші.

💥 Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше два багатоповерхові житлові будинки, сім приватних осель, господарчу споруду та один легковий автомобіль.

📢 «Через російську агресію поранення дістали 9 людей тільки за минулу добу», — зазначили в Херсонській ОВА.

👉 Також повідомлялось, що в четвер, 3 липня, близько 9:00 ранку зафіксовано удар дронів по Полтаві. Російські ударні безпілотники влучили у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК та СП).