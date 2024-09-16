Атака російських ударних БпЛА на Київщину: поранено жінку

У ніч на 16 вересня Київ та область знову зазнали атаки з боку російських загарбників. Противник запустив десятки ударних безпілотників (БпЛА) по регіону, які були частково нейтралізовані силами протиповітряної оборони (ППО). Однак, не обійшлося без поранених та руйнувань. Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко в понеділок, 16 вересня.

📢 «Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізували в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога», — написав Кравченко у Facebook.

Він також зазначив, що станом на 8:30 ранку внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження п’яти автомобілів та п’яти приватних будинків. У будівлях вибиті двері, вікна, пошкоджені фасади та дахи. У чотирьох районах Київщини виникли пожежі на трав’яному настилі та лісовій підстилці, які вже ліквідовані. Оперативні групи продовжують працювати на місцях і документують наслідки нічного ворожого удару.

Нагадаємо, ніч на 16 вересня стала вже восьмою повітряною атакою на Київ за цей місяць. Сили ППО на околицях столиці знищили 20 ударних БпЛА типу «шахед».

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Попередня, сьома атака, відбулася 12 вересня, коли російські окупанти знову атакували Київ ударними БпЛА, проте тоді обійшлося без жертв.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські війська завдали кілька ударів по Харкову у неділю, 15 вересня. Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що один із російських ударів відбувся у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та значні руйнування.