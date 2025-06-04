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Атаки на Сумщину: пошкоджено біоетанольний завод і приватні будинки

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки на Сумщину: пошкоджено біоетанольний завод і приватні будинки

У ніч на середу, 4 червня, російські війська атакували Лебединську громаду Сумської області, влучивши 12 дронами по одному з місцевих підприємств. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні ОВА.

🏠 Окрім об’єктів заводу, пошкоджено понад 10 приватних будинків. Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки, остаточні масштаби руйнувань з’ясовуються.

🧪 Біоетанол – це етиловий спирт, який отримують шляхом ферментації з рослинної сировини (цукровий буряк, пшениця, кукурудза). Його використовують як паливну добавку або біопаливо, змішуючи з бензином.

📊 Загалом протягом доби (з 3 по 4 червня) війська рф здійснили близько 110 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 громадах Сумської області.

🔺 Найінтенсивніше ворог діяв у Сумському та Шосткинському районах.

Атаки здійснювали з використанням:

▪️ майже 40 ударів РСЗВ;
▪️ понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
▪️ понад 10 ударів КАБів;
▪️ також застосовувалися FPV-дрони та ударні БпЛА.

Сумська громада теж зазнала ударів:

– У Ковпаківському районі ворог атакував безпілотником, поранено одну людину.
Шестеро людей перебувають у важкому стані, серед них – троє дітей.
Одну дитину готують до транспортування в «Охматдит».
– Загалом 30 людей звернулися по медичну допомогу, 16 – у стаціонарі.

Майже годину ворог атакував Суми ударними дронами, прицільно б’ючи по цивільній інфраструктурі на одній із вулиць. Після першого влучання постраждалому надали допомогу на місці, попередньо, більше травмованих не було.

⚠️ Під час повторної атаки, коли тривали рятувальні роботи, під обстріл потрапили рятувальники. На щастя, обійшлося без жертв серед них.

🚗 Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 автомобілі, складські приміщення та лінії електропередач.

🛡️ Нагадаємо: Сьогодні вночі рф запустила 95 дронів різних типів по Україні. Сили ППО знищили 61 з них. Основні удари припали на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Одеську і Донецьку області.

 

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