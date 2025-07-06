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Атака БпЛА та артилерії: наслідки обстрілів у Запорізькій області

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака БпЛА та артилерії: наслідки обстрілів у Запорізькій області

У ніч проти 6 липня Запоріжжя зазнало чергової повітряної атаки. Російські окупаційні війська застосували шість ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Внаслідок удару зафіксовані пошкодження на фермерських господарствах, приватному підприємстві та об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА).

☝️ Як уточнив керівник ОВА Іван Федоров, один із дронів влучив по селу Юрківка, де пошкоджено житловий будинок, а літня мешканка зазнала поранень. У самому Запоріжжі уламки дронів пошкодили три багатоповерхові будинки. Комунальні служби оперативно закрили вибиті вікна плитами OSB.

📌 Протягом доби окупанти здійснили 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було зафіксовано:

▪️ 6 авіаударів по Степногірську, Гуляйполю та Білогір’ю;
▪️ 339 атак БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів, по таких населених пунктах як Запоріжжя, Петро-Михайлівка, Барвинівка, Юрківка, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Верхня Терса та Новопавлівка;
▪️ 11 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці та Малій Токмачці;
▪️ 176 артилерійських ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Всього зафіксовано щонайменше 20 випадків руйнувань житлових об’єктів, сільгосптехніки, автомобілів та приміщень місцевих підприємств, включаючи фабрику та ферму.

  • Також, в ніч проти 6 липня ворог завдав масованого удару по портовій інфраструктурі Миколаєва.
  • Крім того, Харків у ніч на неділю також зазнав двох атак дронами, внаслідок чого виникли пожежі у приватному секторі.
  • Раніше стало відомо, що в ніч на четвер, 4 липня, внаслідок чергового масованого удару рф по столиці України була пошкоджена інфраструктура «Укрзалізниці», що спричинило затримки руху потягів.
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