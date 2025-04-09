Астероїд 2023 KU наближається до Землі та пролетить поруч вже у п’ятницю, 11 квітня. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), яка відстежує об’єкти, що наближаються до нашої планети.

🔭 За оцінками науковців, астероїд 2023 KU має розмір приблизно 116,6 метра — це майже як стандартне футбольне поле. Попри вражаючі габарити, об’єкт не становить загрози для Землі.

🌍 Найближча відстань, на якій він наблизиться до нашої планети, становитиме 1 057 433 кілометри. Це майже у три рази далі, ніж орбіта Місяця, тож астероїд 2023 KU не несе небезпеки, запевняють в NASA.

📉 Згідно з класифікацією американського космічного агентства, космічні тіла вважаються «потенційно небезпечними» лише у випадку, якщо вони наближаються менш ніж на 7,5 мільйона кілометрів до Землі та мають діаметр понад 150 метрів. У випадку з KU обидві ці умови не виконуються.

🪐 Раніше повідомлялося, що телескоп James Webb уперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні — ще один прорив у дослідженнях космосу.

☄️ Отже, хоча астероїд 2023 KU наближається до нашої планети й пролетить відносно близько, його траєкторія є абсолютно безпечною.

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