Американський банк JPMorgan Chase та британський HSBC несвідомо здійснювали обробку платежів для африканських компаній, які контролювалися покійним російським ватажком пвк «вагнер» євгенієм пригожиним. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи, отримані Центром перспективних оборонних досліджень.

Як зазначається, пригожин, використовуючи платіжні системи західних фінансових установ, частково зміг побудувати транснаціональну кримінальну імперію. Вона займалася природними ресурсами в міжнародному масштабі.

Зокрема, один з рахунків-фактур показує, що в серпні 2017 року суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, що діяла під прикриттям пвк «вагнер», здійснила платіж через JPMorgan Chase у Нью-Йорку постачальнику в Китаї, використовуючи місцевий банківський рахунок. Інший документ свідчить, що того ж року Meroe Gold перерахувала кошти за дизельні генератори та запчастини через банк Hang Seng, що входить до HSBC Group.

Проте немає жодних доказів, що банки були обізнані про те, що вони обробляли транзакції, пов’язані зі структурами, підконтрольними «вагнеру».

На той час, коли проводилися платежі, Meroe Gold ще не була включена до санкційного списку США. Але відомо, що пригожин перебував під санкціями з 2016 року. Лише у 2018 році Meroe Gold потрапила під американські санкції.

У відповідь на запити журналістів JPMorgan заявили, що провели аналіз інформації та не знайшли записів, які б стосувалися цих транзакцій. В HSBC відмовилися коментувати ситуацію з суданськими платежами.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, чисельність групи «вагнер» протягом останнього року скоротилася вдесятеро. Залишки цього воєнізованого угрупування рашистів перебувають у Білорусі та Африці.