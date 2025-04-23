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США запропонували Україні та росії обмін територіями

Денис Молотов
Денис Молотов
США запропонували Україні та росії обмін територіями

Сполучені Штати запропонували Києву й москві компромісну мирну угоду. Вона передбачає територіальні поступки з обох сторін і заморожування конфлікту на лініях, близьких до нинішніх. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу, 23 квітня, перебуваючи з візитом в Індії, передає Bloomberg.

📢 «Теперішні лінії, десь близько до них, — це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту», — сказав Венс журналістам після завершення екскурсії до Тадж-Махалу.

За його словами, мирна угода США означає, що обидві сторони повинні будуть поступитися частиною територій, які зараз перебувають під їхнім контролем.

📢 «Доведеться провести деякі територіальні обміни», — підкреслив він.

Віцепрезидент додав, що лінія розмежування, найімовірніше, не відповідатиме нинішній лінії фронту. Такий варіант, за його словами, дозволить зупинити подальше кровопролиття.

📢 «Щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні скласти зброю. Заморозити це і приступити до реального будівництва кращої росії і кращої України», — заявив Венс.

🔻 Раніше цього ж дня Джей Ді Венс повідомив, що Вашингтон передав росії та Україні «дуже чітку пропозицію» щодо можливого завершення війни. «Вони повинні погодитись, інакше США вийдуть з переговорного процесу», — застеріг він.

За інформацією ЗМІ, американська сторона вже представила офіційний односторінковий документ українським чиновникам у Парижі минулого тижня. Це, ймовірно, є тією самою «остаточною пропозицією», про яку писали медіа напередодні.

🔻 Тим часом у середу МЗС Великої Британії підтвердило, що заплановані переговори на рівні міністрів за участі США та європейських країн були відкладені. Причиною стала відсутність держсекретаря США Марко Рубіо, який скасував участь. За повідомленнями ЗМІ, це сталося через відмову Києва підтримати американський план щодо статусу Криму.

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