Абітурієнтам: ФМК ЛДАКМ запрошує на навчання

У наступному навчальному році (2025/2026) Фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв пропонує абітурієнтам 6 спеціальностей:
- аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;
- образотворче мистецтво та реставрація;
- музичне мистецтво;
- перформативні мистецтва освітньо-професійна програма хореографія;
- перформативні мистецтва освітньо-професійна програма сценічне мистецтво;
- менеджмент соціокультурної діяльності.
Повідомляється, що з програмою творчих конкурсів вступники можуть ознайомитись на сайті навчального закладу: ldakm.edu.ua.
Нагадаємо, що Фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв (ФМК ЛДАКМ) є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної загальної середньої освіти.
Навчальний заклад державної форми власності є структурним невідокремленим підрозділом Луганської державної академії культури і мистецтв. Він на сьогодні розташований у столиці України – місті Київ.
Докладніше про досвід двох релокацій навчального закладу можна прочитати у нашому матеріалі «Профтехосвіта Луганщини в умовах війни», натиснувши на посилання.
Зазначається також, що цього року Луганська державна академія культури і мистецтв проводить набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями музичне та сценічне мистецтво.
Повідомляється також, що цього року у вищому навчальному закладі (ЛДАКМ) з’явилась можливість здобути абітурієнтам ступінь магістра на основі освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями музичне мистецтво, а також перформативні мистецтва освітньо-професійна програма театральне мистецтво.
☎️ Телефони для довідок:
- ФКМ ЛДАКМ: +3 8 098 811 08 09; +3 8 095 811 08 09; +3 8 093 811 08 09
- ЛДАКМ: +3 8 (044) 222 51 85; + 3 8 050 502 22 03; + 3 8 097 979 69 00.