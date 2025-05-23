Абітурієнтам: ФМК ЛДАКМ запрошує на навчання

У наступному навчальному році (2025/2026) Фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв пропонує абітурієнтам 6 спеціальностей:

аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;

образотворче мистецтво та реставрація;

музичне мистецтво;

перформативні мистецтва освітньо-професійна програма хореографія;

перформативні мистецтва освітньо-професійна програма сценічне мистецтво;

менеджмент соціокультурної діяльності.

Повідомляється, що з програмою творчих конкурсів вступники можуть ознайомитись на сайті навчального закладу: ldakm.edu.ua.

Нагадаємо, що Фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв (ФМК ЛДАКМ) є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Навчальний заклад державної форми власності є структурним невідокремленим підрозділом Луганської державної академії культури і мистецтв. Він на сьогодні розташований у столиці України – місті Київ.

Докладніше про досвід двох релокацій навчального закладу можна прочитати у нашому матеріалі «Профтехосвіта Луганщини в умовах війни», натиснувши на посилання.

Зазначається також, що цього року Луганська державна академія культури і мистецтв проводить набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями музичне та сценічне мистецтво.

Повідомляється також, що цього року у вищому навчальному закладі (ЛДАКМ) з’явилась можливість здобути абітурієнтам ступінь магістра на основі освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями музичне мистецтво, а також перформативні мистецтва освітньо-професійна програма театральне мистецтво.

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