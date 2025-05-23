П’ятниця, 23 Травня, 2025
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Абітурієнтам: ФМК ЛДАКМ запрошує на навчання

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Маргарита Трофімова
Маргарита Трофімова
Абітурієнтам: ФМК ЛДАКМ запрошує на навчання
ФМК ЛДАКМ запрошує абітурієнтів

У наступному навчальному році (2025/2026) Фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв пропонує абітурієнтам 6 спеціальностей:

  • аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;
  • образотворче мистецтво та реставрація;
  • музичне мистецтво;
  • перформативні мистецтва освітньо-професійна програма хореографія;
  • перформативні мистецтва освітньо-професійна програма сценічне мистецтво;
  • менеджмент соціокультурної діяльності.
Абітурієнтам: ФМК ЛДАКМ запрошує на навчання

Повідомляється, що з програмою творчих конкурсів вступники можуть ознайомитись на сайті навчального закладу: ldakm.edu.ua.

Нагадаємо, що Фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв (ФМК ЛДАКМ) є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Навчальний заклад державної форми власності є структурним невідокремленим підрозділом Луганської державної академії культури і мистецтв. Він на сьогодні розташований у столиці України – місті Київ.

Докладніше про досвід двох релокацій навчального закладу можна прочитати у нашому матеріалі «Профтехосвіта Луганщини в умовах війни», натиснувши на посилання.

Зазначається також, що цього року Луганська державна академія культури і мистецтв проводить набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями музичне та сценічне мистецтво.

Повідомляється також, що цього року у вищому навчальному закладі (ЛДАКМ) з’явилась можливість здобути абітурієнтам ступінь магістра на основі освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями музичне мистецтво, а також перформативні мистецтва освітньо-професійна програма театральне мистецтво.

Абітурієнтам: ФМК ЛДАКМ запрошує на навчання

☎️ Телефони для довідок:

  • ФКМ ЛДАКМ: +3 8 098 811 08 09; +3 8 095 811 08 09; +3 8 093 811 08 09
  • ЛДАКМ: +3 8 (044) 222 51 85; + 3 8 050 502 22 03; + 3 8 097 979 69 00.

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