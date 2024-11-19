9,5 мільйона доларів для закупівлі дронів для України надасть Британія

Лондон оголосив про виділення 9,5 мільйона доларів для закупівлі ударних та розвідувальних дронів для України. Про це повідомили у вівторок, 19 листопада, в Міністерстві оборони Великої Британії.

📢 «Уряд оголошує про додаткову військову підтримку в розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів (9,5 млн доларів) для закупівлі нових ударних і розвідувальних дронів», – зазначається в офіційній заяві.

Передача дронів (БпЛА) буде здійснена через коаліцію країн, яку очолюють Велика Британія та Латвія. Ця ініціатива спрямована на спільне фінансування та закупівлю безпілотних систем для України.

У жовтні британський уряд також анонсував надання Україні військового кредиту в розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Його буде використано для закупівлі необхідного обладнання.

📢 «Велика Британія оголошує про надання Україні кредиту в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого доходами від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями», – йшлося в попередній заяві.

Ці кошти є частиною внеску Великої Британії у програму фінансової допомоги (кредиту) G7. В рамках цього кредиту Україні буде надано 50 мільярдів доларів для військових, бюджетних та відновлювальних потреб.

📌 Раніше повідомлялося, що Велика Британія додатково виділила 120 мільйонів фунтів стерлінгів (155 мільйонів доларів) на підтримку коаліції з морських операцій для захисту зернового коридору в Чорному морі.

☝️ Нагадаємо, що британське військове керівництво розглядає можливість відправки своїх військ в Україну для організації тренувань українських новобранців.