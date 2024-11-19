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ЕКОНОМІКА

9,5 мільйона доларів для закупівлі дронів для України надасть Британія

Денис Молотов
Денис Молотов
9,5 мільйона доларів для закупівлі дронів для України надасть Британія

Лондон оголосив про виділення 9,5 мільйона доларів для закупівлі ударних та розвідувальних дронів для України. Про це повідомили у вівторок, 19 листопада, в Міністерстві оборони Великої Британії.

📢 «Уряд оголошує про додаткову військову підтримку в розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів (9,5 млн доларів) для закупівлі нових ударних і розвідувальних дронів», – зазначається в офіційній заяві.

Передача дронів (БпЛА) буде здійснена через коаліцію країн, яку очолюють Велика Британія та Латвія. Ця ініціатива спрямована на спільне фінансування та закупівлю безпілотних систем для України.

У жовтні британський уряд також анонсував надання Україні військового кредиту в розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Його буде використано для закупівлі необхідного обладнання.

📢 «Велика Британія оголошує про надання Україні кредиту в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого доходами від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями», – йшлося в попередній заяві.

Ці кошти є частиною внеску Великої Британії у програму фінансової допомоги (кредиту) G7. В рамках цього кредиту Україні буде надано 50 мільярдів доларів для військових, бюджетних та відновлювальних потреб.

📌 Раніше повідомлялося, що Велика Британія додатково виділила 120 мільйонів фунтів стерлінгів (155 мільйонів доларів) на підтримку коаліції з морських операцій для захисту зернового коридору в Чорному морі.

☝️ Нагадаємо, що британське військове керівництво розглядає можливість відправки своїх військ в Україну для організації тренувань українських новобранців.

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