Британія може відправити свої війська до України – ЗМІ

Британське військове керівництво розглядає можливість відправки свої війська в Україну для організації тренувань українських новобранців. Як повідомляє британська газета The Times, посилаючись на власні джерела, цей крок дозволить забезпечити базову підготовку українських військових до їхньої участі в бойових діях на сході країни.

Ця ініціатива допоможе вирішити низку логістичних труднощів. Вони виникають через необхідність відправки українських солдатів на тренувальні бази у Великій Британії. Також це допоможе значно зменшити витрати.

У рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою «Інтерфлекс» десятки тисяч українських солдатів уже пройшли підготовку на території Великої Британії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що «основною найбільшою перешкодою» для ефективної підготовки українських військових є «надання Україною особового складу для навчання».

Одне з джерел видання також зазначило, що відправка британських військових до України замість проведення тренувань на британських базах була б «економічно вигіднішою та кращою».

📢 «Ми могли б провести (навчання – ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим», — додало джерело.

Українське військове джерело підкреслило, що перенесення навчань війська на територію України стане «потужним військово-політичним сигналом» як для міжнародної спільноти, так і для самої росії. Крім того, це фактично може стати початком «розгортання військової інфраструктури НАТО на українській території». Що, на думку джерела, слугуватиме «потужним стримуючим фактором».

Дане рішення створить можливості для британських військових переймати бойовий досвід українських колег. З’явиться змога випробовувати новітні зразки озброєння, розроблені для сучасної війни.

Українська сторона сподівається, що приклад Великої Британії підштовхне Францію до аналогічних дій. Як відомо, переговори з цього питання в Парижі наразі перебувають у глухому куті через політичні причини.

Як раніше повідомлялося, шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Також йому було представлено деталі Плану перемоги.

👉 Нагадаємо, що Зеленський також провів зустріч з президентом Франції, та анонсував зустрічі з лідерами Італії та Німеччини найближчим часом.