55 людей загинули, 328 поранено: завершено розбір завалів у Полтаві – ДСНС України

До вечора 5 вересня, співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій України завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару, який вразив Полтавський військовий Інститут зв’язку. Як повідомили у ДСНС України, роботи у Полтаві тривали три дні.

📢 «Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершено», – зазначили у ДСНС. – «Загинуло 55 людей, постраждало – 328 осіб. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалися 36 одиниць техніки та 215 рятувальників».

Наразі, за інформацією від рятувальників, фахівці продовжують проводити ідентифікацію вилучених останків тіл загиблих людей.

👉Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти здійснили ракетний удар по території навчального центру у Полтаві. Ворожі ракети потрапили у будівлю, пошкодивши також сусідню лікарню та частково зруйнувавши одну зі споруд Інституту зв’язку.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський 5 вересня заявив, що цей удар був ретельно спланованим. Він підкреслив, що російська ракета досягла цілі за три хвилини, через що не всі люди встигли вчасно спуститися до укриття.