У річці Тиса знайшли тіло чоловіка – ДПСУ

У прикордонній річці Тиса було виявлено тіло чоловіка. Як повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), про це українських прикордонників відділу “Тячів” Мукачівського загону поінформували румунські колеги. Потопельником виявився 39-річний мешканець Київської області.

Зазначається, що тіло знаходилося у воді на відстані близько п’яти метрів від румунського берега. Інцидент стався між українським селом Бедевля та румунським населеним пунктом Ремета.

📢 «Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників. Вони заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх “клієнтів” на смертельну небезпеку», — зазначили у ДПСУ.

У ДПСУ нагадали, що з початку грудня 2024 року це вже другий випадок, коли на річковій ділянці кордону знаходять тіло загиблого.

☝️ Нагадаємо, раніше, у листопаді, з Тиси було вилучено тіло вже 42-го потопельника.

📌 Також раніше військовослужбовці Солотвинського відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з прикордонною поліцією Румунії під час спільного патрулювання виявили у річці Тиса тіло чоловіка без ознак життя. Зазначається, що тіло потопельника з води дістали румунські рятувальники. Станом на цей момент інформація про особу загиблого від румунської сторони ще не надходила.