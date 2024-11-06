10 років за ґратами: заочний вирок зрадниці, причетній до депортації дітей з Луганщини

Колишня координаторка проєктів однієї з громадських організацій у Старобільську на Луганщині отримала заочний вирок за матеріалами слідства Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства встановлено, що після окупації міста зловмисниця почала співпрацювати з російськими загарбниками.

У травні 2022 року, за сприяння свого родича, відомого колишнього регіонала, який тоді очолював місцеву окупаційну адміністрацію, вона стала начальницею «відділу у справах сім’ї та дітей» у складі окупаційного управління освіти Старобільського району так званої «лнр»

Слідство встановило, що вона передала представникам окупаційної адміністрації особові справи дітей-сиріт, викрадені з міської ради, що стало підставою для депортації цих неповнолітніх до рф.

Наразі жінка займається впровадженням на окупованій території російської організації «движение первых». Це путінський аналог радянської піонерії, що підтримує виховання дітей та юнацтва у дусі кремлівської політики та ідеології.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності та призначив заочний вирок у вигляді покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Зокрема, конфіскації підлягає житловий будинок, земельна ділянка та кошти на банківських рахунках.

Зловмисниця перебуває у розшуку, а термін її покарання розпочнеться з моменту затримання.

Розслідування у цій справі провели співробітники ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше ухвалено вирок у вигляді 15 років позбавлення волі для ще одного зрадника. Він підтримує російську окупаційну владу та співпрацював із російськими загарбниками на ТОТ Луганщини.