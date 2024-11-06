Четвер, 7 Листопада, 2024
6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИКРИМІНАЛ10 років за ґратами: заочний вирок зрадниці, причетній до депортації дітей з...
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

10 років за ґратами: заочний вирок зрадниці, причетній до депортації дітей з Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
10 років за ґратами: заочний вирок зрадниці, причетній до депортації дітей з Луганщини

Колишня координаторка проєктів однієї з громадських організацій у Старобільську на Луганщині отримала заочний вирок за матеріалами слідства Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства встановлено, що після окупації міста зловмисниця почала співпрацювати з російськими загарбниками.

У травні 2022 року, за сприяння свого родича, відомого колишнього регіонала, який тоді очолював місцеву окупаційну адміністрацію, вона стала начальницею «відділу у справах сім’ї та дітей» у складі окупаційного управління освіти Старобільського району так званої «лнр»

Слідство встановило, що вона передала представникам окупаційної адміністрації особові справи дітей-сиріт, викрадені з міської ради, що стало підставою для депортації цих неповнолітніх до рф.

Наразі жінка займається впровадженням на окупованій території російської організації «движение первых». Це путінський аналог радянської піонерії, що підтримує виховання дітей та юнацтва у дусі кремлівської політики та ідеології.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності та призначив заочний вирок у вигляді покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Зокрема, конфіскації підлягає житловий будинок, земельна ділянка та кошти на банківських рахунках.

Зловмисниця перебуває у розшуку, а термін її покарання розпочнеться з моменту затримання.

Розслідування у цій справі провели співробітники ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

10 років за ґратами: заочний вирок зрадниці, причетній до депортації дітей з Луганщини

☝️ Нагадаємо, раніше ухвалено вирок у вигляді 15 років позбавлення волі для ще одного зрадника. Він підтримує російську окупаційну владу та співпрацював із російськими загарбниками на ТОТ Луганщини.

Попередня стаття
До 15 років тюрми заочно засуджено зрадника, який служить ворогу в окупаційному «мчс» на Луганщині
Наступна стаття
Начальник ТЦК та заступник комбрига на Закарпатті «заробляли» на чоловіках, що прагнули втекти з України
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

У Трампа немає особистої ненависті до Зеленського: експерт оцінив, чи зможуть вони знайти точки дотику

ПОДІЇ

Вибухи у Чернігові та ракетна атака по місту Ніжин

ВІЙНА

Начальник ТЦК та заступник комбрига на Закарпатті «заробляли» на чоловіках, що прагнули втекти з України

КРИМІНАЛ

99 боїв з початку доби: де найгарячіше на фронті та які позиції атакує ворог

ПОДІЇ

Командиру російської бригади, який депортував 15 дітей з Миколаївської спецшколи, оголосили про підозру

ПОДІЇ

Україна потребуватиме десятиліть для відновлення екосистем після війни – КНДІСЕ

ПОДІЇ

Зеленський затвердив продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВО

Трамп переміг на виборах та повертається до Білого дому – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Зеленський вже привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США

ВАЖЛИВО

На росії відбулась атака дронів у Дагестані

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ