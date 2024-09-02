До 15 років тюрми загрожує очільникам «мвд рф» на Луганщині – СБУ

Служба безпеки України (СБУ) висунула підозру колаборанту, який став на чолі російської поліцейської структури, що незаконно функціонує на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в понеділок, 2 вересня.

Встановлено, що восени 2023 року мешканець Кадіївки, який після подій 2014 року перейшов на бік російських окупантів та долучився до лав окупаційного «мвд», був призначений керівником так званого «Стахановського відділу мвд рф».

Цей зрадник раніше керував формуванням «отдел мвд рф “Стахановский”», а після реорганізації окупаційних силових структур на захоплених територіях, його призначили на начальницьку посаду в новоствореному російському підрозділі. Слідчі дії щодо цього колаборанта тривають.

Водночас досудове розслідування щодо іншого колаборанта, який обійняв посаду «начальника мвд рф “Ровеньковський”», вже завершено. Обвинувальний акт щодо нього вже передано до суду. Ворожого поплічника оголошено в розшук.

Очільники незаконних силових структур відповідатимуть перед законом згідно з ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами Служби безпеки, один з їхніх «колег» – начальник підрозділу окупаційної «поліції» в Троїцькому – вже заочно отримав аналогічне покарання.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в розшук оголошено колаборанток за організацію псевдореферендуму на Луганщині.