Вівторок, 21 Січня, 2025
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Знищено російський локомотив у Санкт-Петербурзі – ГУР

Денис Молотов
Денис Молотов
Знищено російський локомотив у Санкт-Петербурзі – ГУР

У результаті успішної спецоперації, проведеної українськими захисниками, у російському Санкт-Петербурзі було знищено локомотив, який використовувався для транспортування зброї та техніки для російських окупаційних військ. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

📢 «18 січня 2025 року в трамвайному депо “Струмки” міста Санкт-Петербург у росії знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, пожежа повністю зруйнувала систему управління локомотива. Сам транспортний засіб, який використовувався для перевезення російської зброї, боєприпасів та військової техніки, відновленню не підлягає. Подробиці інциденту в ГУР наразі не розголошують.

📌 Крім того, 16 січня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішну атаку безпілотниками на нафтобазу у Воронезькій області на росії.

📌 У ніч на 18 січня в Калузькій області на російській федерації пролунала серія потужних вибухів. Як підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України, було успішно уражено ще одну нафтобазу, що забезпечує паливом російські окупаційні війська.

📌 20 січня російські промислові об’єкти в Татарстані та Калузькій області стали цілями чергових атак ударних дронів. Хоча місцева влада заявила, що всі БпЛА були «збиті та знешкоджені», у російських медіа повідомляють про серію вибухів у Авіабудівному районі Казані, де розташовані ключові підприємства авіаційної промисловості.

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