Змінено правила вручення повісток до ТЦК засобами пошти

Відтепер представники пошти зобов’язані особисто вручати повістку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) адресатам. Або ж інформувати їх телефоном про доставку за вказаною адресою. Про це зазначається у постанові Кабміну № 1147, ухваленій 8 жовтня.

Повістка для виклику або ж оповіщення призовників, військовозобов’язаних або резервістів до ТЦК може надсилатися рекомендованим поштовим відправленням. Воно містить опис вкладення та повідомлення про вручення. Вона має спеціальні позначки «Повістка ТЦК» та «Вручити особисто».

Якщо одержувача не було знайдено за вказаною на рекомендованому листі адресою, працівник пошти повідомляє його за наявним номером телефону. Також, за необхідності/можливості, залишає повідомлення в абонентській поштовій скриньці про наявність рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК».

У випадку, якщо адресат не отримав та не з’явився для отримання листа протягом трьох робочих днів після інформування відділенням, працівник пошти робить відповідну позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою». Надалі, завіряє відмітку про відсутність своїм підписом та відбитком пошти й повертає лист відправнику не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Коли адресат отримує лист із позначкою «Вручити особисто» (внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК»), він підтверджує це підписом, вказуючи своє прізвище та ініціали або повне ім’я.

Якщо ж адресат відмовляється підтвердити своїм підписом факт відмови від отримання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», поштовий працівник робить відмітку «Адресат відмовився». Надалі, пошта повертає документ назад до ТЦК не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Як стало відомо, в Україні вже почали розсилати повістки через поштову систему. Ці повістки підписуються електронним підписом начальників ТЦК і мають унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

👉 Нагадаємо, що уряд вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу в умовах мобілізації. Термін явки до ТЦК було значно скорочено.