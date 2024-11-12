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ЗМІ показали супутникові знімки підготовки росіянами ядерної ракети «Булава»

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗМІ показали супутникові знімки підготовки росіянами ядерної ракети «Булава»

У мережі з’явилося супутникове зображення, яке, ймовірно, демонструє підготовку російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава». Цей ракетний комплекс є складовою «ядерної тріади» росії та базується на атомних підводних човнах проєкту 955 «Борей», повідомляє спеціалізоване українське видання Defense Express.

Першими на даний знімок звернули увагу російські профільні медіаресурси. Вони заявляють, що знімок зафіксував роботу 12-го Головного управління Міністерства оборони рф, відповідального за обслуговування ядерного арсеналу. Такі зображення дуже не часто потрапляють у публічний доступ, оскільки супутникові знімки підготовчих робіт з російськими ядерними ракетами майже не публікуються.

Точне місце та час зйомки залишаються невідомими. На знімку, ймовірно, видно транспортно-пусковий контейнер з ракетою Р-30 «Булава» (сірого кольору) у нижньому лівому куті. Також поряд знаходиться низка допоміжної техніки.

ЗМІ показали супутникові знімки підготовки росіянами ядерної ракети «Булава»

Зазначається, що росія, схоже, не намагається жодним чином приховати підготовку морської балістичної ракети. Окупанти проводять такі дії фактично відкрито. Це можна трактувати як демонстративний крок із метою психологічного впливу, оскільки Захід має можливість постійно відстежувати такі маніпуляції з ядерним озброєнням рф через супутники.

ЗМІ також повідомляє, що аналогічні підготовчі заходи можуть проводитись і на аеродромах стратегічної авіації рф. Ці об’єкти також залишаються під пильним наглядом західних супутників.

ЗМІ показали супутникові знімки підготовки росіянами ядерної ракети «Булава»

Раніше російський диктатор володимир путін погрожував «трагічними наслідками» для країн, які наважаться ввести свої війська в Україну. Європейський Союз засудив ці ядерні погрози, назвавши їх неприйнятними, тоді як у США нагадали росії про наслідки використання ядерної зброї.

📌 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Франція та Велика Британія підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, “щоб перешкодити агресивній війні росії”, заявили президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

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