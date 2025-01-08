Землетрус у Тибеті: зросла кількість загиблих та постраждалих

Унаслідок потужного землетрусу, що стався 7 січня в Тибеті, загинули щонайменше 126 людей, ще 188 отримали травми. Точна кількість тих, хто залишається під завалами, наразі не встановлена. Про це повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 7,1 бала, тоді як китайські фахівці зафіксували магнітуду 6,8. Стихія вдарила вранці в повіті Тінгрі, що розташований неподалік Гімалаїв, приблизно за 80 кілометрів від гори Еверест. Унаслідок потужних поштовхів у префектурі Шигадзе зруйновано понад 3 600 будинків. Землетрус також відчули мешканці сусідніх Непалу, Бутану та Індії.

З-під завалів вдалося врятувати понад 400 людей, однак пошуково-рятувальні операції ускладнюють несприятливі умови. Після основного поштовху було зафіксовано понад 500 афтершоків, а нічна температура в регіоні впала до -18 °C, що ставить під загрозу життя тих, хто залишається під завалами.

☝️ Раніше повідомлялося, що цей землетрус забрав життя 53 людей і призвів до травмування 62 мешканців. Тим часом у сусідніх країнах також відчували коливання земної поверхні. Сейсмологи повідомляли, що епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг і лише за 87 км на північний схід від Евересту.

Для порівняння, 12 серпня 2024 року в Сирії зафіксували землетрус магнітудою понад 5,0 за шкалою Ріхтера.

📌 Також у листопаді було повідомлено, що поблизу південного кордону Одеської області, на території Румунії, стався землетрус магнітудою 4,1.