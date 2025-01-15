Зеленський завітав до Польщі та зустрівся з Туском

Шостий президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Варшави, столиці Польщі, де заплановані зустрічі з вищим керівництвом цієї країни. Про це у середу, 15 січня, журналістам повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Як зазначив Никифоров, у межах візиту Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою, а також зустрінеться з представниками української громади в Польщі.

Тим часом канцелярія польського прем’єр-міністра повідомила про те, що Дональд Туск вже провів зустріч із Зеленським.

📢 «Розпочинається візит президента України Володимира Зеленського до Офісу прем’єр-міністра Польщі», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому разом зі спільним фото політиків.

Цей візит набуває особливого значення на тлі досягнутого прогресу в питанні історичних суперечок, пов’язаних із Волинською трагедією.

Минулого тижня Україна та Польща обмінялися списками потенційних місць для проведення ексгумаційних робіт останків взаємних історичних конфліктів.

Дональд Туск також повідомив про ухвалене рішення щодо початку перших ексгумацій польських жертв Волинської трагедії на території України, проте деталей поки що не розголошував.

За даними медіа, ексгумаційні роботи планують розпочати вже у квітні в Тернопільській області. Зокрема роботи плануються у колишньому селі Пужники, де покояться жертви історичних конфліктів.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на базі Рамштайн.