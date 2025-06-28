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Зеленський затвердив кадрові зміни Ставки

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський затвердив кадрові зміни Ставки

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний документ №434/2025 оприлюднено на сайті глави держави в п’ятницю, 27 червня. Згідно з указом, до складу Ставки офіційно включено кількох ключових військових і урядових посадовців.

📜 Зокрема, президент затвердив на посаді члена Ставки командувача об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Михайла Драпатого. Окрім нього, до складу цього стратегічного органу також увійшли перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Геннадій Шаповалов.

Указ набрав чинності одразу з моменту його опублікування.

☝️ Нагадаємо, що в цей же день, 27 червня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Під час засідання було ухвалено стратегічне рішення, що стосується розвитку та масового застосування дронових технологій в обороні України. Це було підкреслено як один із ключових напрямків посилення спроможностей ЗСУ на сучасному етапі війни.

📌 Додамо, що Ставка верховного головнокомандувача створена на базі Ради національної безпеки і оборони України. Вона є головним координаційним органом з планування оборони держави в умовах війни. До її складу входять ключові особи, які безпосередньо формують і ухвалюють оперативні, стратегічні та тактичні рішення щодо ведення бойових дій, забезпечення армії та оборонної стратегії.

📌 Також стало відомо, що в п’ятницю, 27 червня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ №423/2025, згідно з яким Олександр Водянніков отримав посаду судді Конституційного Суду України.

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