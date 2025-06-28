Зеленський затвердив кадрові зміни Ставки

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний документ №434/2025 оприлюднено на сайті глави держави в п’ятницю, 27 червня. Згідно з указом, до складу Ставки офіційно включено кількох ключових військових і урядових посадовців.

📜 Зокрема, президент затвердив на посаді члена Ставки командувача об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Михайла Драпатого. Окрім нього, до складу цього стратегічного органу також увійшли перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв та командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Геннадій Шаповалов.

Указ набрав чинності одразу з моменту його опублікування.

☝️ Нагадаємо, що в цей же день, 27 червня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Під час засідання було ухвалено стратегічне рішення, що стосується розвитку та масового застосування дронових технологій в обороні України. Це було підкреслено як один із ключових напрямків посилення спроможностей ЗСУ на сучасному етапі війни.

📌 Додамо, що Ставка верховного головнокомандувача створена на базі Ради національної безпеки і оборони України. Вона є головним координаційним органом з планування оборони держави в умовах війни. До її складу входять ключові особи, які безпосередньо формують і ухвалюють оперативні, стратегічні та тактичні рішення щодо ведення бойових дій, забезпечення армії та оборонної стратегії.

📌 Також стало відомо, що в п’ятницю, 27 червня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ №423/2025, згідно з яким Олександр Водянніков отримав посаду судді Конституційного Суду України.