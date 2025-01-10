Субота, 11 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Російський диктатор путін готовий зустрітись з Трампом – кремль

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський диктатор путін готовий зустрітись з Трампом - кремль

Російський диктатор володимир путін висловлює готовність до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Для цього, за словами кремля, необхідна лише «політична воля». Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков під час брифінгу у п’ятницю, 10 січня.

📢 «путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. …Він неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно», – зазначив пєсков.

За його словами, для зустрічі Трампа та путіна потрібні «обопільне бажання і політична воля вести діалог, вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу».

пєсков уточнив, що наразі конкретних домовленостей щодо організації зустрічі немає. Водночас він припустив, що «можуть бути якісь рухи», коли Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Раніше Дональд Трамп заявив, що володимир путін виявив бажання зустрітися з ним. За словами Трампа, підготовка до такої зустрічі вже ведеться.

☝️ Також нагадаємо, Європейський Союз занепокоєний, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може скасувати санкції США проти росії та інші заходи часів президента Джо Байдена.

Попередня стаття
Штрафи для 17-річних хлопців, які вчасно не стануть на облік: що говорять нардепи та що каже законопроєкт
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

198 бойових зіткнень за добу: де на фронті найгарячіше та які втрати окупантів

ВІЙНА

Британія впровадила санкції проти російської нафти

ВАЖЛИВО

Нафтовий танкер росіян сів на мілину у Німеччині

ПОДІЇ

Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни

ПОДІЇ

США запровадили потужні санкції проти нафти росії

ВАЖЛИВО

Працівник ТЦК у Харкові застосував силу до жінки-правозахисниці – Лубінець

СУСПІЛЬСТВО

52 тис. запитів про зниклих російських військових надійшло до українського проєкту – Коордштаб

ПОДІЇ

Уражено пункт управління російських окупантів у місті Світлодарськ – ЗСУ

ВІЙНА

російські окупанти вбили 67 священників і зруйнували понад 600 храмів

ПОДІЇ

Шмигаль повідомив кому вирішили надати додатково бронь від мобілізації

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип