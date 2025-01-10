Російський диктатор путін готовий зустрітись з Трампом – кремль

Російський диктатор володимир путін висловлює готовність до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Для цього, за словами кремля, необхідна лише «політична воля». Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков під час брифінгу у п’ятницю, 10 січня.

📢 «путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. …Він неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно», – зазначив пєсков.

За його словами, для зустрічі Трампа та путіна потрібні «обопільне бажання і політична воля вести діалог, вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу».

пєсков уточнив, що наразі конкретних домовленостей щодо організації зустрічі немає. Водночас він припустив, що «можуть бути якісь рухи», коли Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Раніше Дональд Трамп заявив, що володимир путін виявив бажання зустрітися з ним. За словами Трампа, підготовка до такої зустрічі вже ведеться.

☝️ Також нагадаємо, Європейський Союз занепокоєний, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може скасувати санкції США проти росії та інші заходи часів президента Джо Байдена.