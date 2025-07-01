Вівторок, 1 Липня, 2025
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Зеленський висловив підтримку Азербайджану у конфлікті з рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський висловив підтримку Азербайджану у конфлікті з рф

Шостий президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, у ході якої висловив підтримку азербайджанському народові через загострення ситуації у відносинах з росією. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 1 липня.

📢 «Висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці. Висловив наші співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість», — наголосив Зеленський.

☝️ За словами Зеленського, обидва лідери поділяють спільне бачення щодо цінності людського життя: «Життя й гідність кожної людини мають бути захищені».

У Офісі Президента додали, що Алієв поділився новими деталями, встановленими у справі загибелі братів Сафарових.

📢 «Вони вкотре демонструють ненависть, шовінізм і цинізм росіян. Президент Азербайджану подякував за підтримку з боку України та українського народу», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, глави держав обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема співпрацю у сфері енергетики та гуманітарних проєктів. Вони домовилися про проведення найближчим часом засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Зеленський також запросив Алієва відвідати Україну з офіційним візитом.

🔻 Нагадаємо, 28 червня МЗС Азербайджану виступило з різкою заявою, засудивши дії ФСБ рф, яка провела облави за місцями проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі. Тоді, за даними Баку, було затримано понад 50 осіб, а брати Сафарови — загинули. У відповідь в Азербайджані порушили кримінальну справу.

МЗС Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах рф і вимагало притягнення винних до відповідальності. Натомість у МЗС росії заявили, що рейди пов’язані з розслідуванням злочинів.

Після цього Азербайджан скасував усі заплановані культурні заходи за участі рф, а в понеділок стало відомо про затримання щонайменше семи осіб в офісі Sputnik Азербайджан та до десяти росіян, яких підозрюють у зв’язках зі злочинними угрупуваннями.

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