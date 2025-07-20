Зеленський привітав Усика з тріумфом у реванші проти Ф’юрі

У ніч на 20 липня шостий президент України Володимир Зеленський оперативно відреагував на важливу подію в спортивному житті країни — чергову перемогу Олександра Усика на міжнародному боксерському рингу. Глава держави привітав українського чемпіона з тріумфом у реванші проти Тайсона Ф’юрі та висловив щиру подяку за натхнення, яке той приносить нації у складні часи.

В офіційному дописі у своєму Telegram-каналі Зеленський підкреслив, що Усик знову довів свою силу, професіоналізм і відданість країні. Зеленський назвав боксера «абсолютним чемпіоном» і «легендою», додавши, що він — один із символів незламності українського духу.

📢 «Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш», – написав Зеленський.

Зеленський також подякував спортсмену за емоції, які він дарує українцям, особливо в період війни, коли такі перемоги мають особливе значення. Він наголосив, що кожен поєдинок Усика — це не лише спортивне змагання, а й боротьба з Україною в серці, яка додає впевненості та гордості всій нації.

📢 «Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав», – зазначив він у вітальному пості.

Як відомо, Олександр Усик є володарем чемпіонських титулів WBA, WBO, IBF і нині вдруге здолав британського боксера Тайсона Ф’юрі, закріпивши свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Окрім спортивних досягнень, Усик активно підтримує державні ініціативи. Він є амбасадором фандрейзингової платформи United24, яку ініціював Зеленський.