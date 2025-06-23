Зеленський прибув до Британії для серії ключових зустрічей

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Планується проведення низки важливих дипломатичних та оборонних зустрічей. Про це 23 червня повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Суспільне.

У Лондоні заплановані переговори із королем Чарльзом III, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, спікером Палати громад Ліндсі Гойлом. А також зустріч зі спікером Палати лордів лордом Джоном Макфолом.

📢 «Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на росію за цю війну та заради припинення ударів», — наголосив Володимир Зеленський у заяві напередодні поїздки.

У межах поїздки шостий президент України також планує зустріч з українськими військовими. Вони якраз проходять навчання у Великій Британії в рамках міжурядової оборонної програми. Крім того, очікуються дискусії з представниками провідних британських аналітичних центрів, які досліджують питання глобальної безпеки, санкційної політики та протидії російській агресії.

☝️ Цей візит відбувається на тлі продовження тісної оборонної співпраці Києва й Лондона. Також відбувається посилення євроатлантичної підтримки України в умовах війни, яку розв’язала росія.

👉 Також нагадаємо, що в понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушить до Брюсселя. Чиновник візьме участь у черговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.