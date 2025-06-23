Глава МЗС України візьме участь у Раді ЄС у Брюсселі

У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушить до Брюсселя. Чиновник візьме участь у черговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Про це офіційно повідомило Міністерство закордонних справ України.

📢 «Участь у заході відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас», — наголошується в повідомленні МЗС.

🔹 У межах засідання Андрій Сибіга в Брюсселі поінформує своїх європейських колег про актуальну ситуацію на фронті, зокрема зосередиться на пріоритетних оборонних потребах України. Особливий акцент буде зроблено на посиленні системи протиповітряної оборони (ППО).

📢 «Серед ключових питань також буде потреба у рішучих санкційних кроках, необхідних для посилення тиску на державу-агресора», — підкреслили в МЗС.

☝️ У межах робочого візиту глава зовнішньополітичного відомства України:

приділить особливу увагу просуванню України на шляху до членства в Європейському Союзі ; проведе низку двосторонніх зустрічей із представниками країн-членів ЄС ; обговорить питання безпеки та зовнішньої політики з аналітичними й експертними колами в Брюсселі.



Нагадаємо, що Андрій Сибіга раніше зазначав, що шостий президент України Володимир Зеленський поставив перед українською дипломатією завдання на червень — створити «місяць тиску» на російську федерацію.

Засідання Ради міністрів ЄС відбудеться в умовах активного діалогу між Києвом та Брюсселем щодо майбутнього членства України в Євросоюзі. А також посилення колективної безпеки на тлі триваючої агресії рф та загострення на Близькому Сході.

📌 Також нагадаємо, що Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду.