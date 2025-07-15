Вівторок, 15 Липня, 2025
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Зеленський провів розмову Трампом і Рютте та подякував за допомогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський провів розмову Трампом і Рютте та подякував за допомогу

Увечері 14 липня шостий президент України Володимир Зеленський провів важливі розмови з лідерами США та НАТО. Під час переговорів із Дональдом Трампом і Марком Рютте ключовими темами стали передача «Patriot», нові поставки озброєння та спільна стратегія тиску на кремль.

📢 «Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир»,повідомив Зеленський.

☝️ За його словами, під час обговорення з главою Білого дому йшлося про конкретні засоби посилення захисту українців від російських ударів. Зеленський і Трамп домовилися активізувати контакт та регулярно координувати кроки у сфері безпеки.

🔹 Зеленський також провів окрему розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, який напередодні зустрічався з Трампом у Вашингтоні.

📢 «Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з президентом Трампом. Про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України», — повідомив Зеленський.

Також було оговорено питання військової допомоги, включаючи передачу «Patriot» від США, Німеччини та Норвегії. Також йшлося про постачання іншого озброєння, необхідного для захисту цивільного населення та відбиття російських атак.

Ультиматум росії від Трампа

👉 Як відомо, напередодні Дональд Трамп попередив кремль, що якщо протягом 50 днів не буде досягнуто миру, США введуть «дуже суворі тарифи» проти росії — до 100%.

Одночасно США активізували військову допомогу Україні: частина 17 систем «Patriot», за словами Трампа, прибуде вже найближчим часом.

Зеленський подякував Трампу й Рютте за підтримку та наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на росію, аби зупинити війну й зберегти життя українців.

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