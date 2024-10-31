Зеленський підписав закон про угоду корупціонерів зі слідством

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про угоду зі слідством у справах корупції. Зазначається, що це є однією з умов для отримання нового траншу від Євросоюзу. Про це свідчить інформація, опублікована на офіційному порталі Верховної Ради від четверга, 31 жовтня.

Законопроєкт №12039 повернули до парламенту, який шостий президент України підписав 31 жовтня. Його було ухвалено Верховною Радою у другому читанні 29 жовтня.

Нововведення дозволяє українським суддям призначати корупціонерам короткі строки ув’язнення за умови співпраці та завдяки укладанню угоди зі слідством. Угоди можуть включати викриття спільників та компенсацію завданих збитків.

Однак ця угода не поширюється на організаторів корупційних злочинних схем. Для них можливість скорочення строку ув’язнення доступна лише у випадку, якщо вони розкриють іншого керівника або організатора злочинної групи.

Прийняття даного закону, про угоду зі слідством у корупційних справах, в кінці жовтня було однією з основних умов для виділення траншу на 4 мільярди євро в цьому року. Також обов’язково у відведений термін закон мав підписати глава держави.

☝️ У серпні Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також анонсувала черговий транш допомоги за механізмом Ukraine Facility, який Україна отримає до кінця 2024 року.