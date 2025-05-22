Четвер, 22 Травня, 2025
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Зеленський і прем’єр Греції обговорили посилення тиску на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський і прем’єр Греції обговорили посилення тиску на росію

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 травня, провів телефонну розмову з прем’єр – міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Про це він повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Говорили про тиск на росію і продовження підтримки України. Розповів про контакти з європейськими партнерами та президентом Трампом. Цими днями багато дипломатичної роботи. Потрібні сильний тиск і додаткові санкції проти росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання росії її закінчувати», – зазначив глава держави.

Зеленський подякував Греції та Європейському Союзу за підтримку, зокрема за ухвалення 17-го пакета санкцій проти росії.

📢 «москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску», – наголосив український президент.

У розмові також ішлося про необхідність продовження підтримки України, включаючи посилення армії, розвиток оборонного виробництва та зміцнення системи протиповітряної оборони (ППО).

Окремо Зеленський повідомив, що запросив Міцотакіса взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, і отримав підтвердження: «Кіріакос підтвердив, що приїде. Дякую», – написав він.

📌 Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з володимиром путіним і Володимиром Зеленським. Після цього він закликав росію та Україну негайно розпочати переговори про припинення вогню. За словами Трампа, бесіда з путіним пройшла «дуже добре». Його заяви вразили лідерів ЄС, з якими він також спілкувався.

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