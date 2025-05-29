Зеленський і Кльокнер обговорили збільшення військової допомоги Україні

У Берліні обговорили перспективи розширення оборонної підтримки України з боку Німеччини. У середу, 28 травня, шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер на своїй офіційній сторінці у Facebook.

📢 «Ми говорили про можливість збільшення цієї суми – розраховуємо на підтримку парламенту», – заявив Зеленський, коментуючи тему надання Німеччиною 7 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році.

Також він зазначив, що висловив вдячність Німеччині за рішення про виділення 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

💢 У ході перемовин сторони також розглянули інші ключові напрями співпраці:

підтримка оборонної галузі України; інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс; сприяння євроінтеграційним прагненням України.



☝️ За словами Зеленського, особливу увагу приділили питанням досягнення справедливого миру.

📢 «Обговорили, як можна наблизити справедливий і тривалий мир. Росія поки що не робить жодних кроків у цьому напрямі. Важливо діяти разом, щоб зупинити її агресію», – підкреслив президент.

📊 Раніше було оголошено, що у межах пакета військової допомоги на суму 5 мільярдів євро Берлін планує профінансувати:

закупівлю далекобійного озброєння для ЗСУ, виробництво систем протиповітряної оборони, постачання медичного обладнання.



💬 Офіційні особи України неодноразово наголошували на необхідності посилення партнерської підтримки в умовах затяжної збройної агресії рф.

☝️ Також раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає реалістичним надання Україні далекобійних крилатих ракет «Taurus».