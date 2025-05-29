Четвер, 29 Травня, 2025
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Зеленський і Кльокнер обговорили збільшення військової допомоги Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський і Кльокнер обговорили збільшення військової допомоги Україні

У Берліні обговорили перспективи розширення оборонної підтримки України з боку Німеччини. У середу, 28 травня, шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер на своїй офіційній сторінці у Facebook.

📢 «Ми говорили про можливість збільшення цієї суми – розраховуємо на підтримку парламенту», – заявив Зеленський, коментуючи тему надання Німеччиною 7 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році.

Також він зазначив, що висловив вдячність Німеччині за рішення про виділення 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

💢 У ході перемовин сторони також розглянули інші ключові напрями співпраці:
      • підтримка оборонної галузі України;
      • інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс;
      • сприяння євроінтеграційним прагненням України.

☝️ За словами Зеленського, особливу увагу приділили питанням досягнення справедливого миру.

📢 «Обговорили, як можна наблизити справедливий і тривалий мир. Росія поки що не робить жодних кроків у цьому напрямі. Важливо діяти разом, щоб зупинити її агресію», – підкреслив президент.

📊 Раніше було оголошено, що у межах пакета військової допомоги на суму 5 мільярдів євро Берлін планує профінансувати:

      • закупівлю далекобійного озброєння для ЗСУ,
      • виробництво систем протиповітряної оборони,
      • постачання медичного обладнання.

💬 Офіційні особи України неодноразово наголошували на необхідності посилення партнерської підтримки в умовах затяжної збройної агресії рф.

☝️ Також раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає реалістичним надання Україні далекобійних крилатих ракет «Taurus».

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