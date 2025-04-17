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Зброю росіянам постачає Китай – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Зброю росіянам постачає Китай – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримав розвідувальну інформацію про фактичне постачання Китаєм пороху та артилерії до російської федерації. Також відомо про виробництво представниками КНР зброї безпосередньо на території рф. Про це глава держави повідомив у четвер, 17 квітня, під час брифінгу.

📢 «Нарешті ми отримали інформацію, що Китай постачає зброю російської федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня… Також вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території росії», — наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що під час однієї з розмов із головою КНР Сі Цзіньпінем той запевняв, що Китай не буде продавати і передавати зброю росії. Однак нинішні розвіддані свідчать про інше.

📢 «Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. У нас вже є факти про цю роботу Китаю та росії на посилення їх обороноздатності і це погані факти», — підкреслив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що відповідні документи готуються до передачі й будуть оприлюднені вже наступного тижня.

📌 Раніше глава МЗС КНР Ван Ї заявив, що Китай очікує на «справедливу мирну угоду» щодо України. Вона має базуватись на чотирьох принципах, озвучених Пекіном у попередніх дипломатичних ініціативах.

☝️ Також нагадаємо, що українські військові взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки (КНР), які воювали у складі російської армії на території Донецької області. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

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