Засуджено громадянина Польщі за переправлення людей з України

Любомльський районний суд Волинської області у середу, 16 квітня, визнав 43-річного мешканця Люблінського воєводства Польщі винним у повторному вчиненні злочину за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України 17 квітня на своєму офіційному сайті.

Польського далекобійника засуджено до п’яти років позбавлення волі.

📢 «20 лютого цього року в пункті пропуску Ягодин прикордонники Волинського загону виявили 53-річного жителя міста Володимир у спальному відсіку вантажного автомобіля Volvo під керуванням згаданого водія. Він спробував незаконно потрапити за кордон, заплативши польському “перевізнику” 2000 доларів США», — йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба також зазначає, що затриманий водій уже мав судимість за подібний злочин. У 2023 році Старосамбірський районний суд Львівської області визнав його винним за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України.

📢 «Зокрема, тоді він намагався вивезти людей через пункт пропуску Нижанковичі. За вироком суду поляка оштрафували на 204 тисячі гривень», — додали прикордонники.

Цього разу, за повторне правопорушення, польському далекобійнику призначили реальний термін позбавлення волі.

📌 Вирок набирає законної сили через 30 діб після його проголошення.

☝️ Нагадаємо, що нещодавно правоохоронця з Чернівецької області також було викрито у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон за грошову винагороду. З листопада 2024 року фігурант систематично займався переправленням військовозобов’язаних чоловіків до Румунії, використовуючи службову інформацію про маршрути і графіки руху прикордонників.