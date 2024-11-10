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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Засуджено до 9 років ув’язнення голову окупаційної «банківської установи» на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Засуджено до 9 років ув’язнення голову окупаційної «банківської установи» на Луганщині

На підставі доказової бази Служби безпеки України (СБУ), суд виніс вирок зрадниці з Айдару (колишній Новопсков) за співпрацю з окупантами, яка добровільно обійняла посаду керівника відділення окупаційної «банківської установи» на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Встановлено, що колишня працівниця місцевого відділення Ощадбанку після окупації регіону у березні 2022 року залишилась на захопленій рашистами території України. Надалі, за власною ініціативою, колаборантка вийшла на контакт із представниками «нової влади», запропонувавши окупантам свої послуги.

В результаті тісної співпраці із загарбниками, її призначили керівником відділення так званого «государственного банка лнр» в Айдарі.

На посаді цієї «банківської установи» вона виконувала завдання рашистів щодо витіснення гривні, впровадження рубля та сприяння «інтеграції» окупованої території до фінансової системи країни-агресора, зокрема для забезпечення функціонування окупаційної адміністрації.

Зараз цей «госбанк лнр» включено до структури російського «промсвязьбанку», який знаходиться під санкціями та обслуговує фінансові потреби на окупованих територіях України.

Колаборантку визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Її було засуджено до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок винесено заочно, а термін покарання почне відраховуватися з моменту затримання цієї зрадниці.

Розслідування справи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Засуджено до 9 років ув’язнення голову окупаційної «банківської установи» на Луганщині

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ оголосила підозру чотирьом колаборантам – т.зв. «депутатам народної ради лнр першого скликання» за статтею 111-1, ч. 5 Кримінального кодексу України.

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