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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру чотирьом колаборантам з «парламенту лнр» від партій окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру чотирьом колаборантам з «парламенту лнр» від партій окупантів

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру чотирьом колаборантам – т.зв. «депутатам народної ради лнр першого скликання» за статтею 111-1, ч. 5 Кримінального кодексу України. Ці особи отримали свої «посади» внаслідок фейкових виборів, організованих російськими окупантами на Луганщині у вересні минулого року. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед підозрюваних фігурантів кримінальних проваджень — відомі колаборанти Геннадій Бунєєв, Тихон Гончаров, Олександр Єрмоленко та Галина Дуброва, які вже мали досвід співпраці з агресором, працюючи в окупаційних адміністраціях та проросійських організаціях.

У так званому «парламенті лнр» вони представляють російські політичні партії, зокрема «єдину росію», «комуністичну партію» та лдпр, допущені кремлем до цих псевдовиборів, щоб створити видимість «плюралізму».

Вказані особи активно беруть участь у російській пропагандистській діяльності, намагаючись надати окупаційному режиму легітимності. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії проводяться ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Повідомлено про підозру чотирьом колаборантам з «парламенту лнр» від партій окупантів

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру п’ятьом колаборантам з Луганщини, яким загрожує до 15 років ув’язнення. Зловмисники обіймали керівні посади в так званих «правоохоронних» структурах, створених російськими окупантами. Наразі розслідування щодо них триває. Як повідомлялося раніше, саме за цей злочин за матеріалами СБУ 15 років тюрми з конфіскацією майна заочно отримав ще один псевдоправоохоронець – «заступник прокурора Новоайдарського району лнр».

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