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ПОЛІТИКА

Засідання контактної групи «Рамштайн»: Зеленський присутній особисто

Денис Молотов
Денис Молотов
Засідання контактної групи «Рамштайн»: Зеленський присутній особисто

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в засіданні контактної групи з оборонних питань на авіабазі Рамштайн. Про свій візит глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 6 вересня.

📢 «Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо», – зазначив Зеленський.

Шостий президент України братиме участь у засіданні контактної групи, де планує провести переговори з міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Німеччини Борисом Пісторіусом. Крім того, заплановано окрему зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцом.

📢 «Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум Амброзетті, зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7», – додав Зеленський.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський особисто візьме участь у 24-й зустрічі у форматі Рамштайн. Під час свого візиту він звернеться до західних партнерів із проханням про надання далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом підписали важливу угоду щодо подальшої підтримки України та поглиблення співпраці між двома державами.

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