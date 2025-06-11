Заочно засуджено двох пособників окупантів на Луганщині

Двоє мешканців Луганської області отримали по 10 років ув’язнення за колабораційну діяльність на користь держави-агресора. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ) в Луганській області.

ℹ️ Один із засуджених — колишній працівник українських правоохоронних органів, який після 2014 року перейшов на бік ворога та дослужився до керівної посади в так званому «мвс лнр». У лютому 2023 року він очолив так званий «государственное учреждение лнр “многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянка”».

☝️ Такі «мфц», створені окупаційною адміністрацією рф, виконують функції з примусової паспортизації, оформлення громадянства рф, «СНІЛСу», а також надають послуги федеральної податкової служби і працюють у координації з мвс рф, росреєстром та іншими структурами держави-агресора.

ℹ️ Іншою засудженою є мешканка Сіверськодонецького району, яка на початку 2023 року добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації у Лисичанську. Вона обіймала посаду у так званому «відділі життєзабезпечення смт Вовчоярівка, с. Лоскутівка, с. Рай-Олександрівка». До початку широкомасштабного вторгнення працювала у системі поштового зв’язку.

🔴 За даними слідства, обидва фігуранти виконували завдання з легітимізації окупаційної влади, сприяючи її зміцненню на тимчасово окупованій території Луганщини.

⚖️ Суд визнав їх винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вироки ухвалено заочно, оскільки обидва перебувають на тимчасово окупованій території.

📢 «Колаборанти відбуватимуть покарання з моменту затримання», — наголосили в СБУ.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, у судовому порядку заборонено діяльність низки проросійських організацій. Вони діяли в Україні під виглядом громадських, спортивних, релігійних та історико-пошукових об’єднань.