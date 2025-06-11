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Заочно засуджено двох пособників окупантів на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Заочно засуджено двох пособників окупантів на Луганщині

Двоє мешканців Луганської області отримали по 10 років ув’язнення за колабораційну діяльність на користь держави-агресора. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ) в Луганській області.

ℹ️ Один із засуджених — колишній працівник українських правоохоронних органів, який після 2014 року перейшов на бік ворога та дослужився до керівної посади в так званому «мвс лнр». У лютому 2023 року він очолив так званий «государственное учреждение лнр “многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянка”».

☝️ Такі «мфц», створені окупаційною адміністрацією рф, виконують функції з примусової паспортизації, оформлення громадянства рф, «СНІЛСу», а також надають послуги федеральної податкової служби і працюють у координації з мвс рф, росреєстром та іншими структурами держави-агресора.

ℹ️ Іншою засудженою є мешканка Сіверськодонецького району, яка на початку 2023 року добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації у Лисичанську. Вона обіймала посаду у так званому «відділі життєзабезпечення смт Вовчоярівка, с. Лоскутівка, с. Рай-Олександрівка». До початку широкомасштабного вторгнення працювала у системі поштового зв’язку.

Заочно засуджено двох пособників окупантів на Луганщині🔴 За даними слідства, обидва фігуранти виконували завдання з легітимізації окупаційної влади, сприяючи її зміцненню на тимчасово окупованій території Луганщини.

⚖️ Суд визнав їх винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вироки ухвалено заочно, оскільки обидва перебувають на тимчасово окупованій території.

📢 «Колаборанти відбуватимуть покарання з моменту затримання», — наголосили в СБУ.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, у судовому порядку заборонено діяльність низки проросійських організацій. Вони діяли в Україні під виглядом громадських, спортивних, релігійних та історико-пошукових об’єднань.

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