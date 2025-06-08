В Україні заборонили діяльність семи проросійських організацій – СБУ

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, у судовому порядку заборонено діяльність низки проросійських організацій. Вони діяли в Україні під виглядом громадських, спортивних, релігійних та історико-пошукових об’єднань. Як повідомили в пресслужбі СБУ в Луганській області, ці структури здійснювали інформаційно-підривну діяльність в інтересах країни-агресора.

☝️ Вказані організації були зареєстровані ще до початку російсько-української війни на Луганщині. Однак, згодом їхня діяльність перейшла в площину співпраці з окупантами. Під час слідства встановлено, що ще у 2014 році лідери й активісти цих спільнот брали участь у штурмах адміністративних будівель у Луганську, вступали до незаконних збройних формувань та воювали проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, вони допомагали російським військам встановлювати окупаційний режим на Луганщині, брали участь в організації псевдореферендумів і незаконних «виборів». Нині злочинці публічно підтримують війну проти України через проросійські медіа.

📢 «Фігуранти отримали підозри за різними статтями Кримінального кодексу України. Частина з них уже має вироки суду», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, один із засуджених – очільник релігійної організації московського патріархату, який передавав агресору дані про позиції ЗСУ та проукраїнських священників. Його затримала СБУ, а суд призначив 12 років ув’язнення.

Серед фігурантів – колишній бойовик «лнр» і самопроголошений «мер» Лисичанська, а також так званий «пошуковик-реконструктор», який відкрито пропагує агресивну війну росії. Їхні справи нині перебувають на розгляді суду в межах заочного провадження щодо колабораціонізму.

У період з 2023 по 2025 роки, на підставі матеріалів СБУ, судом заборонено діяльність таких організацій:

● «Свято-Тихвінська парафія міста Лисичанська Сєвєродонецької єпархії УПЦ»;

● «Сєвєродонецька федерація професійного і аматорського боксу та кікбоксингу “Ринг”»;

● «Ровеньківська міська громадська організація “Товариство донських козаків”»;

● «Історично-патріотична організація “Пошук”»;

● «Лисичанський юнацький спортивний клуб “Шахтар”»;

● «Військово-історичний клуб ім.279-ї Лисичанської стрілецької дивізії»;

● «Ветерани ВДВ Луганщини “Ніхто, крім нас”».

⚖️ Роботу з документування злочинної діяльності цих структур вели співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

СБУ наголосила, що продовжує системну роботу з виявлення та нейтралізації прокремлівських структур, які становлять загрозу суверенітету й територіальній цілісності України.

☝️ Також нагадаємо, що на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України, суд заочно виніс вирок мешканцю села Стельмахівка Сватівського району Луганської області, який у 2022 році організував фейковий «референдум» на тимчасово окупованій території.